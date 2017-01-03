闖空門慣竊落網 DNA比對建功
新北市新店、中和、板橋、三重等地區近半年來出現1名闖空門竊賊，作案對象均為老舊公寓，持器具撬開門鎖後入侵行竊。
海山警分局去年8月受理1件住宅竊盜案，發現竊賊是隨手取來住戶的鞋把，伸進門內撬開門鎖，進入竊得抽屜內的4萬5000元現金及價值3萬元的金項鍊後逃逸。警方從鞋把上採集到竊賊的汗漬生物跡證，但經比對無果。
去年10月間，該名27歲曾姓竊賊在三重區又犯下竊案，三重警分局同樣在曾嫌使用的剪刀上採到DNA，後經三重警方查獲，比對出曾嫌在新北市犯下5起以上住宅竊案。
警方調查，曾嫌高中肄業後無固定職業又染有毒癮，缺錢花用才從去年4月起連續闖空門行竊，警方除將曾嫌以竊盜罪嫌送辦，現仍在擴大清查是否涉及其他竊案。
(中時)
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