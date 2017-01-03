阿里山森鐵命運 基層認為沒那麼糟

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有100多年歷史的阿里山森林鐵路，傳出有「斷炊」之虞，恐將面臨結束營運的命運；對此森鐵基層表示，森鐵不斷申請登錄「世界文化遺產」，結束營運的機會應該不高。（資料照片）中央社記者江俊亮攝 106年1月3日

有100多年歷史的阿里山森林鐵路，傳出有「斷炊」之虞，恐將面臨結束營運的命運；對此森鐵基層表示，森鐵不斷申請登錄「世界文化遺產」，結束營運的機會應該不高。

阿里山森林鐵路是日本人為了開發阿里山廣大的原始林場而闢設，於西元1895年中日甲午戰爭勝利後，治台初期就著手開發阿里山，準備砍伐阿里山區珍貴的紅檜運回日本當高級建材。

西元1896年，撫墾署官員率領東京帝國大學助教、台灣總督府技手、大阪朝日新聞記者等27人探勘玉山，途中發現阿里山區有廣大的針葉林場，於是呈報台灣總督乃木希典。

乃木希典根據撫墾署的報告，研擬開發阿里山森林的計畫，經多方考量後，於1900年3月調派日本鐵道部技手飯田豐二氏等專家赴阿里山探勘，隨後開始興築。

阿里山森林鐵路於1912年（民國元年）12月20日完工通車，總共耗資254萬4893日圓，其間有22人不幸殉職。3年後，日人將鐵路延長至「阿里山驛」，主線全長71.4公里。

台灣光復後，阿里山森林鐵路有一段觀光榮景，但自從阿里山公路（台18線）於1982年通車後，因公路行車時間短、票價比鐵路低廉，鐵路乘客因而大量流失，首度面臨經營困境。

2010年4月，一列行駛中的森林鐵路列車因被斷裂倒伏的樹木砸中，造成列車出軌、5人死亡。事後，在外界撻伐聲中，行政院將原本由林務局經營運的森鐵委託台鐵代管，並以「林務發展及造林基金」作為營運資金。

台鐵局自2013年5月協助阿里山森鐵營運後，原本計畫2016年由台鐵全面接手，後來又因颱風等天災影響，移轉期順延，最近更傳出營運基金即將「斷炊」，森鐵有可能結束營運的傳聞。

對此，一名不願具名的林管處員工表示，據側面了解，森鐵營運基金到去年底還有新台幣6億多元，應不致於在短期內「斷炊」，但若發生颱風、地震等大型天災，就很難保證。

不過，基層員工認為，政府與民間近年來不斷為森鐵申請「世遺」，阿里山森鐵有它獨特的歷史、人文、自然條件，若真有「斷炊」的一天，「政府應該不會『見死不救』吧？」1060103

(中央社)