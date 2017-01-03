陸學者談2017兩岸關係 冷對抗繼續
中共黨媒新華網邀集數名涉台學者對2017年的兩岸關係提出看法，有學者表示，兩岸間的「冷對抗」應該會繼續，民間交流不會斷，兩岸經貿制度化可能處於停擺。
新華網報導，中國社科院台灣研究所副所長張冠華說，由於2016年基數比較低，2017年兩岸經濟形勢可能會略好一點，但不確定因素還是比較多，包括川普就任美國總統後，中美經貿的狀況也會影響兩岸間的貿易和投資。
他說，如果台灣不承認「九二共識」，兩岸經貿關係的制度化會處於停擺，但他也認為，兩岸民間的經貿交流和合作會繼續進一步深化，大陸加快經濟轉型也將為兩岸經貿關係注入一些新的動力。
北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺說，2017年兩岸關係「冷對抗」局面應該還會繼續。
南京大學台灣研究所副所長劉相平則說，兩岸關係存在「高度的不確定性和相當的危險性」。
對於民間交流，朱松嶺認為，大陸民間赴台交流，包括旅遊和就學仍會持續，但不如2016年5月20日之前那麼積極。1060103
(中央社)
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