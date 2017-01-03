人口激增 桃竹竹苗明年健保總額增加4億元

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桃竹竹苗區域近年人口成長快速，但健保總額10年來卻未隨人口調整比例，分配到的健保給付遠低於其他區域，在「桃竹竹苗區域治理平台」4縣市首長共同爭取下，全民健康保險署決議依人口比例逐年調整，北區(桃竹竹苗)健保總額明年約增加新台幣四億元，為北區醫療平權跨出一大步。

桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣副縣長鄧桂菊，3日在桃園市政府共同召開記者會，宣布成功爭取「北區健保總額調整4億元」，林智堅表示，北區醫院長期提供最好的醫療品質，卻沒有得到相應的健保給付，讓醫療人力遇到困境，醫療品質難以提升。

鄭文燦也說，全台6大醫療服務區的健保給付分配公式，是依照民國94年的投保人口計算，10年來卻一直沒有依人口調整分配額度，近4年北區醫院健保總額就產生172億元給付落差，對居民很不公平。

「桃竹竹苗區域治理平台」去年8月由4縣市共同組成，首項合作推動議題就是爭取公平合理的醫院健保總額預算，在四縣市首長不斷地協調爭取下，全民健康保險署重新精算，於去年12月23日健保會中定案調整今年度北區醫院健保總額，將逐步依人口校正後之占率（R值）做調整。

北區醫院院長聯誼前會長蔡建松表示，「桃竹竹苗區域治理平台」非常有成效，他說，感謝縣市首長跨越黨派，共同推動北區醫療平權，解決我們長達十年的痛，各醫院將提高醫療品質，並提供民眾方便的就醫環境。

衛福部健保署署長李伯璋說，他上任後致力讓2300萬人口得到優質的醫療照顧，同時，也希望改善台灣醫療環境，讓醫療人員樂在工作，這次推動更加合理地分配醫療資源，未來也將一步一腳印，改善台灣醫療環境。

林智堅說，桃竹竹苗區域人口成長快速，是充滿活力和競爭力的區域，為台灣創造高產能和許多就業機會，應該擁有最好的醫療品質。他也表示，「桃竹竹苗區域治理平台」未來還要繼續合作推動亞洲矽谷、五楊高架橋延伸到苗栗等計畫，解決園區人長期困擾的交通問題，並為桃竹竹苗居民創造良好的生活環境。

(中時)