《老夫子》王家禧造姻緣 搓合鋒芝戀！

張柏芝與謝霆鋒在《老夫子2011》時被說就已產生好感。（圖／取自網路，劇照）

知名《老夫子》漫畫作家王家禧，在美國時間1月1日凌晨5時57分因器官衰竭病離開人世，享壽93歲。這消息讓許多粉絲大感不捨，而他先前的電影《老夫子2011》更是締造姻緣，讓主演的張柏芝與謝霆鋒被指「一吻定情」！

王家禧的離去讓許多粉絲都很難過，但他過去曾說自己的一生就像漫畫，希望能盡可能的去逗樂讀者。至於講到《老夫子》，就讓人聯想到《老夫子2001》的電影，這最廣為人知的則是謝霆鋒與張柏芝，儘管當時謝霆鋒與王菲交往中，因此兩人關係宛如兄妹，但當時電影上映後，兩人被塑造成金童玉女，讓「鋒芝菲」這段三角關係成為熱議。

事後張柏芝與謝霆鋒修成正果，更生下兩個寶貝兒子，可惜這段感情最後還是離婚收場，目前謝霆鋒更和王菲舊情復燃。

(中時電子報)