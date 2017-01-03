NBA》專家：杜蘭特與勇士若沒奪冠 2017將是失敗球季
美國NBA專欄作家傑夫瑞弗斯3日撰文認為金州勇士與杜蘭特如果沒能順利奪冠，2016-17將是他們最失敗的球季。
傑夫瑞弗斯在文章的第一段引用了「籃球之神」喬丹在1991年帶領公牛擊敗湖人拿下他個人生涯第一座總冠軍以及總冠軍系列賽MVP，喬丹在現場熱淚盈眶的場景至今仍讓球迷印象深刻，而他也卸下了肩上重擔，從此踏上籃球之神的這條光榮道路。
瑞弗斯強調，過去外界總是以能否拿到總冠軍來看待這位球員的價值，當年喬丹即便在沒有幫助球隊拿到總冠軍之前已家喻戶曉，但直到總冠軍戒到手後才真正成為巨星。如今這個壓力出現在杜蘭特的身上，倘若勇士能夠成功摘冠，杜蘭特將是全聯盟最出色的大前鋒，他是否也會在當下哭泣呢？畢竟他在去年離開雷霆投靠例行賽拿下73勝球隊的時候飽受外界批評。
瑞弗斯還提到，勇士組成強大陣容並沒有錯，如同費城76人在1967年那時候擁有名人堂教練以及包含張伯倫在內的4位名人堂的球員。
杜蘭特與金州需要強大的勝利球季來化解外界質疑眼光，但他們得面對同樣來自西區馬刺、火箭與雷霆的阻攔，至於最大敵人莫過於衛冕軍騎士，想要在三年內拿到第二座總冠軍，勢必得面臨嚴苛考驗。
(中時電子報)
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