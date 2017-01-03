這句話惹毛大陸子女：你看別人家孩子

大陸媒體日前透過網路票選出5句最令子女厭煩（感尷尬）的話，排首位的是「你看看別人家的孩子」，其次是「我這都是為你好」；而最令父母痛心的話就是「你別管我」。

廣州金羊網報導，行動社交APP易信網絡在網上票選出父母與子女溝通中，最令子女感到厭煩的5句話，排名第一的是「你看看別人家的孩子」。

另外，「我這都是為你好」、「我們以後就指望你了」、「你再不結婚就沒人要你了」、「你怎麼這麼不懂事」等4句話也上榜。

調查中發現，很多年輕人因為工作的原因，長期不在父母身邊，與父母的聯繫以電話溝通為主。有41%年輕人表示自己每週給父母打一次電話，22%的年輕人每週會打多次電話，16%的年輕人每月才打一次電話。

另外，不定時及每天打一次電話的年輕人占比分別為13%和8%。1060103

(中央社)