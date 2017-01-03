強化GPS功能 日今年將發射3枚衛星
日本放送協會（NHK）報導，日本政府為了加強日本版的全球衛星定位系統（GPS），計畫今年發射3枚人造衛星，初步實現4枚人造衛星體制，這可運用於自動駕駛等新技術領域。
目前的衛星定位、導航系統以美國政府發展運用的GPS普及於全球，日本於2010年發射準天頂衛星「Michibiki」（導），是日本獨力研發的系統，稱為日本版GPS。
日本政府為了加強日本版GPS的功能，計畫今年春天到秋天之間，陸續發射3枚衛星，於明年4月起就可開始展開4枚衛星系統的體制。
運用4枚衛星的體制，將來每天24小時可獲得比美國的GPS更準確的位置資訊，運用於汽車、農業用拖拉機等的自動駕駛、災害時詳細資訊的掌握等新的技術領域。
日本政府希望早日建立不需依靠美國GPS的系統，今後還要發射衛星，期待2023年度起展開更完善的7枚衛星體制。1060103
(中央社)
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