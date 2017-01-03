日台交流協會揭牌 日方：關係再上層樓

日本駐台代表沼田幹夫今天表示，日本交流協會更名為「公益財團法人日本台灣交流協會」，目的是希望加入明確交流對象，讓台日能在「最佳關係上」再上一層樓。

「公益財團法人日本台灣交流協會」今天下午舉行揭牌儀式，沼田幹夫致詞表示，日台發展在過去45年發展得非常驚人，去年調查發現在台灣認識日本交流協會者不多，讓人感到遺憾，因此開始研究名稱，決定自今年1月希望加入台灣明確指出交流對象，讓外界更認識。

沼田幹夫說，今天是元旦假期後上班的第一日，也是新名稱揭牌的第一天，這是台日關係新的出航，希望一起努力，讓台日能在「最佳關係上」再上一層樓。

今天一同出席儀式的亞東關係協會會長邱義仁致詞指出，台日關係這些努力的成果，絕對不只是符號性象徵意義及表面性的改名，台日關係不只是日台雙方，還牽涉到廣泛性國際情勢變遷，希望在這項改名的啟發下，台日能夠穩健一步步地把台日帶向新的階段。1060103

(中央社)