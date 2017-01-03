日台交流協會揭牌 日方：關係再上層樓
日本駐台代表沼田幹夫今天表示，日本交流協會更名為「公益財團法人日本台灣交流協會」，目的是希望加入明確交流對象，讓台日能在「最佳關係上」再上一層樓。
「公益財團法人日本台灣交流協會」今天下午舉行揭牌儀式，沼田幹夫致詞表示，日台發展在過去45年發展得非常驚人，去年調查發現在台灣認識日本交流協會者不多，讓人感到遺憾，因此開始研究名稱，決定自今年1月希望加入台灣明確指出交流對象，讓外界更認識。
沼田幹夫說，今天是元旦假期後上班的第一日，也是新名稱揭牌的第一天，這是台日關係新的出航，希望一起努力，讓台日能在「最佳關係上」再上一層樓。
今天一同出席儀式的亞東關係協會會長邱義仁致詞指出，台日關係這些努力的成果，絕對不只是符號性象徵意義及表面性的改名，台日關係不只是日台雙方，還牽涉到廣泛性國際情勢變遷，希望在這項改名的啟發下，台日能夠穩健一步步地把台日帶向新的階段。1060103
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。