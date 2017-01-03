五月天後製推親子樂園 高雄14日開幕
五月天演唱會幕後製作團隊斥資新台幣近兩億元，14日將在高雄推出「8咘的搞怪樂園」，提供春節寒假的親子好去處，立委賴瑞隆與高市觀光局長曾姿雯今天率員為樂園造勢。
「8咘的搞怪樂園」是由五月天幕後製作團隊、必應創造公司設計。必應曾擔綱五月天、林俊傑、丁噹、田馥甄、李宗盛等知名歌手、樂團的演唱會後製，在策劃、執行活動層面的專業度與經驗豐富，搞怪樂園是必應首次挑戰不同形態的娛樂節目。
主辦單位說，搞怪樂園是全新概念式的親子樂園，運用0到9的數字作樂園人物發想，推出4名故事主人翁8咘、5花果、淘7蛋、小2魔，並以高雄港港口的船鳴聲「8」作為樂園主題。
樂園內容以故事為核心，透過4隻怪物的個性與特色，進行各區域、遊樂空間的設計與規劃，4大主題區分別安排遊玩探索、奇幻展演、體適能發展運動、創意彩繪等不同空間。
曾與五月天合作，樂園當然也獲得五月天相挺，五月天將專輯中的主打歌「派對動物」，提供樂園當主題曲，讓大小朋友感受五月天的動能，盡情在樂園中搞怪、玩樂。樂園1月14日開幕，營業到2月28日止。1060103
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。