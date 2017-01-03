警休假與妻速食店約會 眼尖查獲通緝犯

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薛姓通緝犯趴在速食店桌子睡覺，休假的員警主動關心，意外查獲通緝犯。（盧金足翻攝）

維持治安，休假也「警」戒！台中市政府警察局第6分局何安派出所警員陳信哲輪休日，與妻子到速食店用餐，見1名年輕女子趴臥在桌子睡覺許久，主動向前關心，發現似曾相識，突然想起該女子為車禍肇事逃逸的28歲薛姓通緝犯，趕緊通知線上巡邏警力將薛女帶回派出所偵辦。

警方表示，薛女稱因未居住在戶籍地，所以未收到法院文書，不知道自己遭通緝，警方將薛女移送台中地方法院偵辦。

(中時)