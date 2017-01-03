海底撈為什麼成功？董事長告訴你這四大關鍵
大陸知名麻辣火鍋品牌「海底撈」的成功，是許多企業想要學習的目標，尤其他們的創新成果更是有目共睹；而海底撈董事長張勇曾在一場演講時，透露如何激勵員工有源源不絕的創意與創新想法，當中最核心的觀念其實並不難，卻很少老闆做得到，那就是尊重員工。
微信公眾號「沃頓商業」（Wharton Business）今（3）日整理出張勇在該場演講中，提到海底撈能成功的四大關鍵，前三點分別為公平公正的晉升體系、對員工人文關懷，以及務實的工作態度。
至於第四點，則為很多老闆最難做到的，那就是給予員工「匹配相應的人事、財務和經營權」。張勇舉例指出，曾有人問過，海底撈的服務生除能幫客人打折，甚至可以免單（免費招待），那他該怎麼控制成本？
張勇坦言，自己不知如何控制成本，但認為在每個組織與層級，每個人都應有相應權力，「我實在想不出道理，打折免單這個權力該由董事長或者店長來控制，我覺得就應該由服務員來控制，因為只有他才知道，是不是把油撒客人身上了，或者菜是不是鹹了，他有權力根據這些判斷是否打折或是免單。」
那麼，如果有服務生是出於私心幫朋友打折該怎麼辦呢？張勇表示，若因此造成海底撈的損失，則可事後評估。最後，張勇做出結論，若能達到上述四點，員工的創意及創新就會像自來水般源源不絕。
(中時電子報)
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