農曆年假 北市除夕、初四及初五夜間收運垃圾
月底就是農曆新年，北市環保局今宣布，1月27日除夕將加班收運垃圾，初一到初三停收垃圾，初四起恢復收運。另外，原本周三依慣例會停收垃圾，但初五考量民眾從中南部返回北市，當天也會加收垃圾，初六起恢復正常並收運大型廢棄物。
環保局表示，考量北市市民除夕圍爐及初一返鄉前有排出垃圾需求，清潔隊在於除夕中午及夜間時段將加班收運垃圾，依原收運垃圾的路線、地點加強收運，屆時會播放音樂通知市民，可丟一般垃圾、廚餘及資源回收物。
另外，大年初一到初三（1月28日至30日）雖停收垃圾，仍會開放41處限時收受點讓民眾丟垃圾，若民眾需返鄉過年或出外旅遊，無法配合夜間線上丟垃圾，可利用限時收受點排出垃圾。開放時間及地點可到環保局網站http://www.dep.gov.taipei「便民服務」查詢。
環保局說，大年初四開始，會恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，另外初五原本為夜班收運垃圾職工休息日，但考量初五返回北市的民眾需求，當天會加收垃圾，民眾可多利用。
(中時)
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