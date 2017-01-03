「戰戰兢兢」錯了嗎？講國軍堅守崗位常用

總統蔡英文在臉書發文說:「我們的每一天，都是國軍戰戰兢兢的第一天。」(圖/臉書:蔡英文粉絲頁)

蔡英文總統臉書發文，肯定國軍貢獻時用「我們的每一天，都是國軍戰戰兢兢的第一天。」此遭網友質疑，「戰戰兢兢」是貶抑詞，應該用「兢兢業業」才合適。不過國軍在崗位上用「戰戰兢兢」可說非常普遍，去年底陸軍司令部即在臉書上表示，國軍心繫國家安全，戰戰兢兢履行職責。

蔡英文臉書使用「戰戰兢兢」遭網友質疑不恰當，認為這是貶抑詞，不過國軍形容堅守崗位時，使用「戰戰兢兢」非常普遍，該成語出處是《詩經·小雅·小旻》：「戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰。」，有小心謹慎的意思。

但是也有嚴格自我要求的意思，論語泰伯篇裡記載，曾子有疾，召門弟子曰：「啟予足！啟予手！詩云『戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰。』而今而後，吾知免夫，小子！」這用在形容國軍執勤並無問題。

去年底總統蔡英文到陸軍航空601旅視導，陸軍司令部即在臉書發文，對全體官兵年來的努力與成效表達肯定、嘉勉，期勉全體陸軍夥伴任重道遠，「為陸軍歷史負責」、「為陸軍使命奮鬥」，心繫國家安全，戰戰兢兢履行職責。

(工商)