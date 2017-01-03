電影《別敲兩次門》 贈票活動

《別敲兩次門》海報。（圖／取材自威視電影）

《別敲兩次門》Don’t knock twice

導演：【特種進化】卡拉道格詹姆斯 Caradog W. James

演員：【超世紀戰警：闇黑對決】凱蒂薩克沃夫 Katee Sackhoff

【搖滾青春戀習曲】露西波頓 Lucy Boynton

【鬼門開】傑維爾伯特 Javier Botet

威視電影【別敲兩次門】正式預告 (2017.1.13非死不可)

★ 繼【厲陰宅】後，再度打造恐怖新經典！

★ 開春首部恐怖傑作，黑色星期五挑戰駭人禁忌傳說！

★ 敲一下，喚醒邪惡；敲兩下，招喚惡魔…

★ 驚人逆轉結局，震撼超乎想像！

劇情簡介

小時惡作劇，小心長大鬼上門…

一個心懷內疚的母親（凱蒂薩克沃夫 飾演）將分離多年的女兒（露西波頓 飾演）接回家，欲修補母女感情，沒想到家中卻接二連三發生無法理解的靈異事件。經調查後，源頭直指女兒小時候鄰居一位被視為「女巫」的老婆婆，而女兒的兒時玩伴們，也在此時一一失蹤，一切似乎和她們小時候做的一個惡作劇有關。究竟真的是女巫作祟，還是邪靈來襲？兩聲敲門聲響起，你不會知道門打開後會通往哪裡…

上映日期：2017年1月13日 黑色星期五

發行公司：威視電影

電影類型：驚悚

活動日期：即日起至1月11日上午12點

◎ 活動辦法：

1.在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「開春首部恐怖傑作《別敲兩次門》1/13非死不可」

再到【中時電子報】按讚，即可參加抽獎。

2.票券使用時間：1/13-1/15三日交換券

◎ 得獎公佈：1月11日下午2點。得獎名單公布於該網頁

3.領票時間：1月11日下午2點起至1月12日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。

** 未於規定時間領取，視同棄權 **

(中時電子報)