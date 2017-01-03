幸安國小學童燒機車 須賠數十萬財損
幸安國小機車棚今天上午發生火警，警方調查發現，是校內學童好玩，持打火機燃燒車上抹布所致。校長陳順和表示，會加強輔導及管教，但財損部分須賠償，估計新台幣數十萬元。
幸安國小校內的機車棚上午10時25分起火燃燒，警消到場後在10分鐘內撲滅火勢，所幸並無人員傷亡；校方當下為避免濃煙瀰漫，將校內1500名師生疏散至操場。
有媒體報導，肇因是遭不明人士投擲汽油彈，但台北市警察局大安分局調閱監視器後發現，是一名校內學童因「好玩」，持打火機燃燒車上的抹布，才會導致這場意外。
陳順和表示，刑責的部分由檢警釐清，但校方將會加強輔導、管教。另外，機車財損部分必須由家長賠償，估計約數十萬元。
據了解，這名學生在校內表現狀況、家庭功能都正常，發生這起事件讓師長很訝異，但平常這名學生的個性活潑、好玩，父母親都採嚴格管教。1060103
(中央社)
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