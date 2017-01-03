共和黨掌兩院新時代 美國會山雨欲來

一個全新、由共和黨掌控的美國國會今天開議，亟欲廢除總統歐巴馬「歐記健保」大部分項目，但新國會可能很快就會捲入總統當選人川普所提閣員人事案的戰火。

路透社報導，川普將於1月20日宣誓就任總統，並且無需在國會內取得民主黨支持即可推動法案。但蓋洛普（Gallup）昨天公布的民調，在處理國際危機、明智動用武力或確保執政團隊不出現重大道德瑕疵等，對川普有信心的受訪美國民眾不到一半。

民主黨重量級領袖昨天警告會為保護歐記健保激戰。歐記健保目標是提供經濟弱勢者健康保險，以擴大保險覆蓋率，預期納入1380萬人。歐巴馬已排定明天與國會的民主黨人會面，討論防止共和黨推翻歐記健保的策略。

除歐記健保攻防戰，共和黨人還想刪除針對工業排放以因應氣候變遷的規範，以及阻擋數年前華爾街瀕臨崩盤時所訂下的銀行業改革方案。

美聯社則整理出美國國會邁入共和黨掌參眾兩院新時代的一些看點：

● 人數結構

共和黨在參議院將以52比48享有優勢。新的參議院中有27人是回鍋，7人是新面孔，且仍以白人男性為壓倒性多數。參議員中有21位女性，當中16人屬民主黨，共和黨僅5人。

眾議院部分，預期共和黨聯邦眾議員萊恩（Paul Ryan）仍會連任議長；萊恩在大選期間與川普意見不合。共和黨在眾議院將握有241比194的多數優勢，新的眾議院有52名新面孔，當中27人是共和黨。

● 閣員人事同意權

對川普所提名的15位部長以及聯合國大使等位階等同部長的6名人選，參議院有建議與同意權，不過民主黨已揚言不會讓部分人好過。

包括曾想廢掉能源部、這次獲川普提名為能源部長的裴利（Rick Perry），以及被提為財長人選的前高盛主管梅努欽（Steve Mnuchin），都被民主黨點名批評。不過國防部長提名人、退役陸戰隊將領馬提斯（James Mattis）的人事案料能輕鬆過關。

●最高法院大法官缺額提名

新國會另一焦點則是為川普提名最高法院大法官人選以補齊缺額，舉行聽證。

大法官史卡利亞（Antonin Scalia）去年2月過世，共和黨拒絕歐巴馬提名的後繼人選賈蘭德（Merrick Garland），堅持人選應交給川普來提名。

川普在競選時釋出可能提名的人選，包括猶他州聯邦參議員麥克．李（Mike Lee）；川普另與初選時的主要對手、德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）會過面，討論可能的提名。川普曾說想找個能推翻1973年促成墮胎合法化判決「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的人，麥克．李與克魯茲將能實現其願望。

● 俄羅斯網攻議題

第一場針對情報單位評估俄國干擾美國大選的公開聽證會，將於5日在參議院軍事委員會登場，國家情報總監克萊佩（James Clapper）將出席作證。（譯者：中央社陳亦偉）1060103

(中央社)