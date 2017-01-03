夫妻遊峇里島 返台發燒確診屈公病
疾管署今天公布屈公病境外移入群聚感染事件，一對夫妻去年12月到印尼峇里島旅遊，回台後陸續出現發燒、肌肉痛等症狀，確診屈公病，呼籲前往屈公病流行地區應做好防蚊措施。
疾病管制署今天表示，屈公病是透過埃及斑蚊及白線斑蚊傳播病毒，且印尼12月至隔年4月進入雨季，氣溫適合病媒蚊生長，呼籲民眾前往流行地區務必做好防蚊措施。
疾管署指出，北部一對夫妻去年12月到印尼峇里島旅遊，曾於當地被蚊子叮咬，其中女性個案12月18日出現發燒、肌肉痠痛、出疹等症狀至診所就醫，醫師診斷疑似登革熱後轉至醫院治療，經通報檢驗於12月21日確認感染屈公病。
衛生單位進一步調查發現，丈夫曾於15日出現發燒症狀，隔天就醫時醫師診斷為流感，22日再做採檢，29日確認感染屈公病，兩人症狀均已改善，衛生單位也針對個案活動地進行疫情調查、孳生源清除等，將持續監測到1月17日。
疾管署指出，2007至今已有94例屈公病病例，均為境外移入，感染國家以印尼54例最多，其次為菲律賓15例，以東南亞國家為主。
疾管署提醒，民眾前往病媒蚊流行地區旅遊、探親或經商，應落實個人防蚊措施，於身體裸露處使用經衛生福利部核可的防蚊藥劑，並穿著淺色長袖衣褲，居住在有紗門、紗窗的房舍，以避免遭病媒蚊叮咬，旅遊期間或回國後如出現發燒、頭痛、噁心、嘔吐、肌痛、出疹及關節痛等症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊、活動史等，以利醫師及早診斷治療。1060103
(中央社)
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