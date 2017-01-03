陸船捕撈鰻苗 納編陸艇登檢建功

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金門海巡隊今天表示，逮獲一艘大陸漁船越界到金門海域捕撈鰻魚苗，隨後回金門海巡隊偵辦。值得一提的是，由大陸雙（人車）快艇納編的「料羅1號」去年底出勤多次，首次傳出捷報。

金門海巡隊所屬RB-01艇執行巡弋時，昨天在雷情系統發現金門海域大、二膽海域有可疑船點，因考量這個海域水文較淺，艇長為求謹慎，決定以搭配「料羅1號」雙艇共勤方式執行驅離。

RB-01艇和「料羅1號」雙艇在大膽島0.3浬處，發現滯留的「無船名」大陸漁船，船上有劉姓船長等2人。RB-01艇實施廣播驅離無效後，由「料羅1號」登檢，最後將涉案人船押返金門海巡隊，予以行政處分。船長男性、36歲，住在廈門市曾厝垵。

金門海巡隊表示，這次執勤的「料羅1號」，是民國104年11月27日所查獲的大陸雙（人車）快艇，經過多方評估並得到交通部航港局同意，在105年11月17日核發小船執照後，正式納編為金門海巡隊所屬公務船舶，專責打擊躲避暗礁陸籍快艇。

海巡隊表示，「料羅1號」正式納編後多次出勤，這次是首次查獲績效；日後將善用「料」船敏捷、快速的特性，持續取締並遏阻大陸漁船越界，維護金門海域治安。1060103

(中央社)