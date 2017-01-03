韓4所僑中磋商合作發展僑教

為磋商南韓地區僑教永續發展事宜，韓國華僑教師聯誼會今天邀請首爾、仁川、釜山、大邱地區4所華僑中學校長和中華民國駐韓代表部教育組長張俊均召開聯合會議。

在首爾西大門區漢城華僑中學會議室舉行的聯合會議，由韓國華僑教師聯誼會會長─漢城華僑中學校長于植盛主持，張俊均率同秘書卓亞倫與會。仁川華僑中山中學校長孫承宗、釜山華僑中學校長高吉慶等人也參加座談。

會中，4所僑中一致表示，目前各僑校的學校經濟情況不是很充裕，一切開支全依賴學生的學費來充當，各校學生人數日益減少，相對學生的學費收入總額大幅度下降，經營上實有困難之處。

每年一次的海外僑生回國就讀大專院校的甄試活動經費支出，也算是一筆大錢，請代表部教育組向台灣有關單位爭取辦理甄試活動的經費。

同時，建議教育組，鼎力協助每新學年度給予4所僑中與台灣同步的全科教科書各一套，讓僑校教師能夠依此規劃海外僑生回國就讀大專院校的甄試範圍。這是因為台灣送給南韓4所僑中的教科書，都是比台灣落後1年的舊教材。

于植盛說，韓國華僑教師聯誼會曾於2016年12月30日與代表部行政組舉辦過「韓國華僑教育未來走向─如何永續發展」研討會，對於韓華人數逐年減少，華僑學校存廢面臨重大挑戰。由僑團、僑校負責人就未來華僑教育發展方向及維持僑校方案廣為交換意見。對於僑校營運面臨問題及解決方案、合併僑校可行性及課題、永續發展僑教及提升教師待遇等交換意見。1060103

(中央社)