魚肉鄉民 山豬幫主嫌判刑2年
綽號「山豬」的陳姓男子糾眾組成暴力討債集團，為了討債，無所不用其極；但也有未去討債，反而要求委託人付錢，今天被法院判處2年有期徒刑。
嘉義地方法院表示，37歲的陳姓男子糾眾組成「山豬幫」暴力討債集團，涉嫌暴力討債、圍事，去年5月底遭嘉義縣警方偵破，共逮捕12名成員。
這個囂張的暴力討債集團，甚至在網路上刊登「服務項目」，包括暴力討債、恐嚇、酒店圍事等，除了恐嚇一般民眾外，甚至挾持被害人，要求被害人家屬籌錢才放人。
判決指出，曾有被害人委託陳某等人催討新台幣94萬元債務，但陳某等人根本未前往催討，反而回過頭來恐嚇要求委託人支付40萬元「處理費」。
此外，陳某等人為了逼債，不僅到被害人家門前噴漆、持槍恐嚇，還用快乾膠將被害人家中門窗封住，讓被害人有家歸不得。
令人髮指的犯行還包括，「山豬幫」成員為找尋被害人討債，在找到被害人的朋友後，為了套出被害人去處，竟毆打被害人的朋友成重傷，手段相當兇殘。
判決指出，「山豬幫」自103年起，在2年內共涉及17件暴力討債案，嘉義地方法院今天依恐嚇、違反槍砲彈藥刀械條例等罪，將陳男等5人分別判4月至2年不等徒刑，得易科罰金。1060103
(中央社)
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