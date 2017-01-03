北市幸安國小縱火學童 非高風險家庭

台北市幸安國小校內機車棚停靠的機車，今早遭人縱火，幸無人傷亡，警方發現是校內學童持打火機焚燒機車上抹布，導致火災，該學童非高風險家庭，應是單純好玩所為。

台北市消防局今早10時25分獲報，在北市大安區幸安國小校內靠近圍牆的教師停車格機車，起火燃燒，由於濃煙波及教室，校方緊急疏散1522名師生到操場，無人傷亡，消防人員在10分鐘左右撲滅火勢。

台北市警局大安分局調閱周邊監視器畫面，發現案發時有名校內高年級學童在場，通知他及其家長說明。

大安分局偵查隊長黃國師說，學童坦承是自己所為，從家裡帶來打火機，因為好玩，燃燒機車上擦雨水的毛巾，隨後就離開，火勢接著就一發不可收拾，導致8台機車、1台腳踏車遭殃。

據警方與校方初步瞭解，該名學生非高風險家庭，在校表現也無十分離譜情形，持打火機焚燒機車上抹布應是單純好玩所為；至於是否為報復級任老師，仍須警方進一步釐清。1060103

(中央社)