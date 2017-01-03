懲罰11年夠了 葉啟田即將再出專輯
「寶島歌王」葉啟田相隔11年即將推出新專輯，他今天表示，11年前曾說出專輯沒達一定的銷售量就不再出新歌，「懲罰11年也夠了。」今年也要展開巡迴演唱會。
葉啟田14歲隻身離開故鄉嘉義到台北打拚，唱出許多膾炙人口的台語歌曲，例如「愛拚才會贏」、「故鄉」、「內山姑娘」等，也曾當過立法委員，卻因為選舉負債累累，人生起伏堪稱傳奇。
葉啟田表示，當初2005年推出「愛你未著我祝你幸福」專輯時，曾說沒達20萬張，絕不再出新歌的話，但他坦言，不知道當時市場已經萎縮，「說真話，大概賣7、8萬張」、「懲罰11年也夠了」。
這次能夠開演場會，葉啟田相當感謝創義行銷總經理黃建福，黃建福還借他新台幣200萬元，「我知道迷失了，希望重生。」
葉啟田笑說，雖然身材外貌跟5年前、10年前不一樣，但這些年靠著常運動、心無雜念和長期禁慾，還是保持一定的體態，而當立委的時候曾大力推動提高中小企業貸款額度，也希望有中小企業來贊助他的演唱會。
2017葉啟田驀然回首巡迴演唱會共有4場，分別是3月18日、19日在台北國際會議中心、4月8日在嘉義港坪體育館、5月13日在台中中興大學惠蓀堂，今天下午2時開始售票。1060103
(中央社)
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