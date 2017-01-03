興航工會發動二波夜宿 籲國產集團吐24億

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復興航空勞工前往國產總部抗議，並展開三天夜宿行動。（陳怡誠攝）

復興航空工會員工高舉布條表示不滿。（陳怡誠攝）

興航勞工前往國產總部抗議，並展開三天夜宿行動。（陳怡誠攝）

興航空姊抱稚女跟著夥伴爭取該有的待遇。（陳怡誠攝）

興航員工推著新生兒前來爭取該有的待遇。（陳怡誠攝）

復興航空去年11月無預警停飛及宣布解散迄今，勞資爭議仍未解。復興航空企業工會今決定再度夜宿表達抗議，自1月3日到1月6日會到國產實業大樓夜宿，堅持要求林家父子出面負責。

工會強調，興航在員工信託專戶存有7.45億元，僅夠用於支付積欠薪資及法定資遣費；至於工會要求的優惠資遣方案，額外需5億元，國產集團應出面負責。因為依據財報，興航淨資產應尚有50億元，又國產集團持有46.79%股份，仍可拿回24億元。工會主張，該筆錢應用於照顧員工。

此次興航工會共提出3點訴求：

一、林明昇出席1月6日第五次大解法協商會議。

二、鑒於林家大股東讓興航惡性倒閉，勞工及小股東之權益，應優先於林家大股東，可優先分配公司現有資產。

三、會員之優惠資遣方案：平均工資超過4萬5千8百元者，加發2.5個月，平均工資低於4萬5千8百元者，加發3個月；本會會員應額外給予三十萬元。

興航工會副理事長龎閔憶說明，除了積欠薪資、法定資遣費，工會所提優惠資遣方案，興航額外需支付5億元，興航卻聲稱沒錢，錢必須給小股東。

但龎閔憶強調，興航不應挑動小股東與失業勞工對立。從興航財報判斷，截至105年9月30日，扣除積欠銀行團等債權人負債，仍有約57億淨值。另外，依最近一次合併綜合損益表，105年7月至9月，興航虧損9億，而且載客率未明顯下滑、油價未上漲，工會預估興航10月、11月虧損6億。因此，工會預估興航仍有約50億淨值。

龎閔憶指出，興航小股東僅持股15%，林家關係企業與林家親戚就占至少46.79%持股，50億最後有至少24億將流回林家。工會要求，林家應主動將24億元拿出來照顧勞工以及小股東。

此外，興航工會顧問林佳瑋指出，依據《大量解雇勞工保護法》，60天的預告解雇期間，應持續支薪，興航董事會也曾通過，願發給員工比資遣費多2.6億元，就是指這60天薪資。但林佳瑋強調，由台北市勞動局召開第4次《大解法》協商會議，興航卻說只能給1.45億元，台北市勞動局也表示甚不合理。

工會指出，經與台北市勞動局確認，興航9月到12月，都沒有提撥6%退休金到員工勞退帳戶；興航則告訴工會，該筆錢用於應急。

另外，工會說，興航解散前鼓勵部分員工留職停薪，該些員工就已勞保，造成失業給付都沒辦法請領，因為被認為是自願離職。

龎旻憶也指出，興航至今未給員工資遣費明細，員工仍不清楚年資、基數等算法，員工普遍認為領取的資遣費是短少的。

工會指出，將從1月3日到1月6日，夜宿國產實業大樓底下，因為1月6日是第5次《大解法》協商會議。

(中時)