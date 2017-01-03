陸船闖入金門捕撈鰻苗 1條未獲還要罰30萬

金門海巡隊「料羅一號」快艇出勤，逮捕越界大陸漁船。（海巡提供）

陸船越界作業，鰻苗一條也沒撈到，只捕獲一些下雜魚。（海巡提供）

大陸漁船趁新年闖入金門海域捕撈鰻苗，結果天氣暖和1條也沒撈到，還被前年底同樣因為越界作業落網，已由金門海巡隊收編利用，專門追緝越界船隻的對岸快艇逮捕，面臨罰款新台幣30萬元起跳的處分，只能搖頭：「有夠衰尾！」

金門海巡隊所屬RB-01艇昨執行巡弋勤務時，透過雷情系統發現大、二膽海域有可疑船點，考量該處海域水文較淺，不利吃水較深船艇作業，緊急通報「料羅1號」快艇支援取締。

09時30分許，RB-01艇於大膽島0.3浬處，對該艘越界的「無船名」大陸漁船進行廣播驅離無效後，立即由由「料羅1號」快艇登檢，將劉姓船長（36歲，住廈門市曾厝垵)等2人連同船隻押返料羅進行行政處分，依規定可處新台幣30萬元以上罰款。

金門海巡隊表示，「料羅1號」原是104年11月27日因為越界作業，遭到逮捕的大陸雙（人車）快艇，時速高達40節(約70公里)。經過多方評估及交通部航港局同意後，花費10萬元整理和油漆後，在去年11月17日核發小船執照，正式納編為金門海巡隊所屬公務船舶，專責打擊躲避暗礁的陸籍快艇。

這也是「料羅1號」正式納編後首次查獲績效，海巡隊強調未來將善用「料羅一號」的敏捷、快速特性，持續取締遏阻大陸漁船越界。

落網漁民表示，他們原本準備捕撈鰻苗，但因連日來天氣暖和，1條也沒撈到，只捕獲一些不值錢的雜魚，這下可能遭到巨額罰款處分，實在有夠倒楣。

(中時)