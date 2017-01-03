中市府推「台中之心」 改善綠園道行走環境
台中市府建設局長黃玉霖表示，推動「台中之心」計畫，串連全市7條園道及7處公園，將耗資2.8億元整修東光園道到大興街近3公里長，美術園道投入7000萬整理，其他園道將編列1.62億設置自行車道；台中之心1、2期工程經費已通過，會在明年底完成；內環的其他園道將會再編列經費盡速整修，透過計畫營造生態綠地與市民休閒空間。
為呈現台中獨特的人文歷史與城市風貌，台中市府推動「台中之心」計畫，串連全市7條園道及7處公園，並首重改善既有人行、自行車道環境，形成市中心精華路段的完整綠色道路，要以「翡翠項鍊」概念打造「台中文化城中城」的綠色城廓。建設局指出，「台中之心」意指由「翡翠項鍊」環繞的象徵，營造台中為宜居城市的幸福之都。
建設局說明，這項計畫將串連市區東光園道、興大園道、忠明園道、美術園道、草悟道、育德路園道、興進路園道，規劃改善既有人行道與自行車道，並透過彩色地景之間彼此交織與亮點地標的設計，提供民眾容易辨識且舒適的人行與自行車空間。
而7條園道之間透過中正公園、中山公園、東豐公園、崇倫公園、福平公園、大智公園、健康公園等7座公園串連，形成市中心精華路段的完整循環道路，可結合在地文化內涵、周圍遊憩景點與商圈，讓大台中的觀光邁向國際。
建設局表示，改善計畫中，將拓寬園道側邊人行與自行車空間，以可雙向騎乘自行車的路寬3公尺為標準，並利用園道側邊空間增設寬度1.5公尺以上的人行專用空間。
公園也將局部園道化，將在不影響公園內行人使用原則下，設置自行車道，提供自行車道穿越；也將拓寬橋頭以銜接自行車道，並採取低衝擊的路面材質減少養護成本，同時建置完善的識別系統，增加「台中之心」的識別性，並改善植物生長空間及減少機車亂停的情形。
這項改善計畫將分為3期施作，第1期將強化7公園7園道彼此之間遊憩路徑的斷點串連及建置整體性指標系統；第2期執行園道整體改善工程，並建構全面安全友善的人行及自行車環境。
第3期將辦理台中之心計畫路線及周邊支線串連工程，包括大興街園道、綠川、興大綠園道與康橋支線、龍邦綠園道、美術園道支線、台糖湖濱生態公園、梅川支線及柳川支線等。
(中時)
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