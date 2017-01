美國玫瑰花車遊行 華航獲國際首獎

台灣之美躍上國際,中華航空股份有限公司今年再度參加美國玫瑰花車遊行,並以「再現台灣之美(Return to the Beauty of Taiwan)」蟬聯國際花車首獎。(華航提供)中央社記者陳葦庭傳真 106年1月3日

第128屆美國玫瑰花車遊行2日在洛杉磯帕薩迪納市登場,華航今年以「Return to the Beauty of Taiwan」參展。

華航表示,花車設計挑選台灣特有帝雉和五色鳥,並以台灣野百合為主要裝飾花卉,打造全長55呎、高30呎、寬18呎的造型花車;呼應華航首架A350客機「帝雉號」彩繪機。

華航說,花車設計理念代表華航向大自然致敬,透過展示帝雉、五色鳥及台灣野百合等台灣特有動植物豐富自然生態,象徵台灣環境保育豐碩成果。1060103

(中央社)