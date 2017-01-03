美國玫瑰花車遊行 華航獲國際首獎

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台灣之美躍上國際，中華航空股份有限公司今年再度參加美國玫瑰花車遊行，並以「再現台灣之美（Return to the Beauty of Taiwan）」蟬聯國際花車首獎。（華航提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年1月3日

台灣之美躍上國際，中華航空股份有限公司今年再度參加美國玫瑰花車遊行，並以「再現台灣之美（Return to the Beauty of Taiwan）」蟬聯國際花車首獎。

第128屆美國玫瑰花車遊行2日在洛杉磯帕薩迪納市登場，華航今年以「Return to the Beauty of Taiwan」參展。

華航表示，花車設計挑選台灣特有帝雉和五色鳥，並以台灣野百合為主要裝飾花卉，打造全長55呎、高30呎、寬18呎的造型花車；呼應華航首架A350客機「帝雉號」彩繪機。

華航說，花車設計理念代表華航向大自然致敬，透過展示帝雉、五色鳥及台灣野百合等台灣特有動植物豐富自然生態，象徵台灣環境保育豐碩成果。1060103

(中央社)