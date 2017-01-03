機器人手臂置換人工關節 術後恢復快
彰濱秀傳醫院成立「機器人手臂人工關節置換中心」，醫師指出，用機器人手臂置換關節，可以讓患者減少疼痛，快速復原。
彰濱秀傳紀念醫院今天宣布成立「機器人手臂人工關節置換中心」，參與成立典禮的貴賓則有彰濱秀傳紀念醫院副院長譚台笙、秀傳醫療體系副總裁古鳴洲以及彰化縣衛生局長葉彥伯等人。
譚台笙指出，國內有超過30萬人深受膝關節疼痛之苦，不管是行走或是上下樓梯都有困難，初期雖然可藉由吃止疼藥、注射玻尿酸，不過症狀仍會復發，最後需要更換人工膝關節。
譚台笙說，如果使用機器人手臂人工關節置換術，術前要先進行電腦斷層掃描，再用電腦作3D動態規劃和設定，動手術時，機器人手臂及3D即時動態影像作輔助，可以只針對損壞的關節做磨除，保留健康的骨頭和前後十字韌帶以及周邊的神經組織，讓患者減少疼痛，復原的時間縮短。
譚台笙指出，如果進行傳統人工關節置換手術，需要3個月以上的復健時間，不過如果改用機器人手臂，隔天就可以出院，膝關節活動度也不會受到限制。1060103
(中央社)
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