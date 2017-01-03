家鄉味暖心 中華醫大用美味送別14名大陸研習生
中華醫事科技大學今天舉辦「唐山台客味～丸丸相扣、腿腳相連」圓滿學習歡送暨感恩會，為14位跨海來台研修學分的14位境外生舉辦惜別歡送會。由於14名學生分別來自浙江省金華市和福建省福州市，校方貼心準備家鄉味的福州丸、金華火腿搭配台灣味的虱目魚丸、萬巒豬腳，師生互道珍重再見。
中華醫大這學期有14位大陸境外生前來進行為期一學期的課程研修，其中，浙江省金華職業技術學院助產專業系有4位，福建省福建衛生職業技術學院護理系有10位，福建衛生職業技術學院並派該院李冬秀老師隨行，參與中華醫大的教學見習。
14位研修生在中華醫大選修護理系四技和二技相關專業課程，跟著護理系的學生一起上下課，參與護理實務技能學習，這學期課程即將於下週舉行期末考，這群師生也將收拾行囊返回大陸過新年。
臨行在即，也為恭喜境外研修生學習有成，中華醫大國際暨兩岸事務處特地舉辦「唐山台客味～丸丸相扣、腿腳相連」圓滿學習歡送暨感恩會餐敘聯誼送行，校長曾信超偕同副校長楊堉麟、國際處長洪芸櫻、入學服務處長殷立德及護理系老師到場參與，曾校長祝福每位境外生收穫滿行囊，也期許大家未來在專業技能上有優秀的表現，「一日華醫生、終生華醫人」，歡迎大家隨時返校找老師和同學敘舊，校門永遠為大家敞開。
帶隊的李冬秀老師表示，一學期下來，學生在課業、專業技能和台灣人情味都有豐富收穫，令人難忘；福建衛生職業技術學院的學生陳靜和金華職業技術學院學生王晨說，華醫師生互動沒有距離，學習更加親切、有效率，這是和大陸大學教育不同之處，期待未來有機會再到台灣進修。
(中時)
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