建仔返美拚大聯盟 這些球隊要補牛棚

王建民明搭機返美繼續尋找大聯盟機會。(美聯社資料照)

去年披堪薩斯皇家隊戰袍東山再起，我國旅美投手王建民，4日晚間搭機啟程赴美，準備自主訓練，為續拚大聯盟夢做準備，美聯球隊中，藍鳥隊目前正在尋找後援右投，而包括老虎隊、雙城、遊騎兵以及前東家皇家也需要補強牛棚。

36歲的王建民明返美自主訓練尋找新東家，儘管國聯不少球隊都希望增添牛棚深度，但投手無須上場的美聯球隊勢必仍是王建民首選，最欠缺後援右投的就是王建民2013年曾效力的藍鳥隊，藍鳥目前牛棚僅3人戰力吃緊，其中畢亞吉尼(Joe Biagini)新球季又有可能被拉上先發，眾左投中也需要增添一名有經驗的右投，增加牛棚調度彈性。

老虎、皇家隊都有球隊薪資上限壓力，王建民的前東家皇家隊終結者戴維斯前進芝加哥小熊，牛棚僅剩賀雷拉(Kelvin Herrera)、索利亞(Joakim Soria)，霍蘭（Greg Holland）、荷奇瓦(Luke Hochevar)也投入自由市場，牛棚戰力告急。

重建中的雙城隊，近幾周也透露正在尋找有經驗的後援投手，盼在市場上尋求能夠扛起球賽後段8、9局的沙場老將，另外遊騎兵隊、天使隊同樣也有救援投手需求，不過天使隊傾向攬進終結者。

相隔2年沒有在大聯盟出賽，王建民去年接受沃佛斯棒球學校分校復健指導表現回春，身披皇家隊戰袍後援出賽38場，吃下53.1局奪6勝0負，自責分率4.22，即便季末遭皇家隊釋出，仍證明自己還有大聯盟實力，為續拚留下不錯履歷。

(中時電子報)