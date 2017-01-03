越南神偷假觀光真行竊 警市場逮人

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警方於市場巡邏時發現阮女正伸手行竊他人財物，當場人贓俱獲。（譚宇哲翻攝）

警方訊後將阮女依竊盜罪嫌移送法辦。（譚宇哲翻攝）

新北市泰山區宏泰市場，從去年10月起至今接連發生20起竊案，卻因受害民眾皆不清楚嫌犯長相特徵，讓警追查陷入膠著，經連日過濾監視器，警方掌握可疑對象，在本月1日中午發現53歲越南籍阮姓女子在市場行竊，並於身上起出偷來的現金2萬多元和1支手機，將其依法送辦。

警方表示，宏泰市場自去年10月開始竊案頻傳，短短幾個月便發生至少20起，犯嫌行竊手法高明，民眾直到要付錢時或回到家才發現遭竊，無法清楚交代於何時何地遭何可疑人物行竊，直到調閱監視器發現竊嫌影像，終獲破案曙光。

警方調查，阮女以觀光名義來台，去年12月入境，卻不跟著旅遊團行動，獨自搭乘大眾交通工具前往傳統市場行竊，至少犯下5起竊案，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時)