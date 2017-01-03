蔡英文要求老屋重建立專法 民團：圖利特定對象
蔡英文總統拍板要求《都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例》儘速闖關。不過，專家學者及民間團體今挺身反對，批評立法倉促、草率，恐有圖利大地土、囤房族等特定對象之嫌，是趁火打劫的「違章條例」，要求停止立法。
建築改革社、中華民國景觀學會、台灣歷史資源經濟學會理事長、專業者都市改革組織以及台北文資環境守護聯盟等民團今天下午召開記者會，提出建立都市更新與建築改建多樣管道推動機制、修法回歸整體空間配套等訴求。
建築改革社社長曾光宗表示，專法將建築高度放寬，恐影響相鄰民房之居住品質，並不合理；台灣歷史資源經理學會理事長喻肇青則批評，除了容積獎勵給予特定對象，恐影響都市公共利益，另針對單一基地，取消都市計畫法規範之高度限制，亦不符合比例原則。
喻肇青也憂心，專法規範的重建恐繞過都市更新、都市計畫，使得文化資產的維護「束手無策」。
師大地理系教授李素馨則表示，政府一再把容積獎勵當作都市更新與民眾交換之「商品」機制，欠缺周延考量，因都市計畫在各分區的開發強度、容積、建蔽率都有限制，如今專法突破此限制或建築法所規範之興建高度建置，恐對周邊環境之公益性造成影響。
李素馨更指出，一般老舊建物多位處6米道、8米道等狹小巷道內，如果未有相關限制，恐造成停車、交通等問題。她強調，都市及城鎮景觀都是全面性的，台灣說要進步到世界生態城市，實際做法卻是從經濟、開發著手，缺乏生態及文化層面之考量，相當短視。
(中時)
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