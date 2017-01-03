政院擬增營所稅、減綜所稅 賴士葆：圖利高所得群

行政院長林全日前指出，稅制改革主軸在總稅收不變前提下，適度增加營所稅收、減少綜所稅收。國民黨立委賴士葆今天在臉書直播質疑，綜所稅最高稅率45%影響到的是全台不到1萬人的高所得群，但是營所稅卻影響公司獲利、股東獲利以及勞工權益，「林全要圖利高所得這群，讓高所得負擔減輕，讓價值所得分配再度被扭曲，對開口閉口講公平正義的民進黨來說是很大的諷刺。」

林全日前表示，綜所稅最高稅率是45%，營所稅率17%，稅率差非常大。賴士葆則反質疑，45%真的有太高？中國大陸也是45%，而綜所稅最高稅率必須要淨所得超過一千萬的才有45%，全台不會超過1萬人，且聽說綜所稅部分要在薪資方面採取分離課稅，「假如這樣做就是道道地地在圖利高薪者。」

而對於一例一休之後林全的「漲價必然」說，賴士葆也批評，民進黨不惜打人也要強渡關山一例一休，林全的漲價說難道不該事先講嗎？「雇主、勞工、消費者沒人享受到好處，林全為什麼要推一個沒有一方討好的政策，實在看不懂。」

他也提到，國民黨執政時期提出油電雙漲被罵到臭頭，當時被批評說會讓人民痛苦，還會導致通貨膨脹，如今換到民進黨政府身上一樣看得到這樣的事情，「非常遺憾，林全何不食肉糜，不知人間疾苦，『漲價是必然的』翻成白話文就是『活該誰叫你支持民進黨』。」

(中時)