「花甲男」取景 盧廣仲驚：看到不知道的台中
電視劇「花甲男孩轉大人」最近在台中烏日祖厝拍攝，市府新聞局主秘林尚賢、台中市影視發展基金會副執行長吳蓓琳3日前往探班，預祝票房長紅，此片有80％都在台中取景，讓首次擔綱電視劇演出的男主角盧廣仲直呼「看到許多以前不知道的台中」。
帶著台中名產太陽餅及飲料，林尚賢慰勞劇組的辛勞，並與劇中要角盧廣仲、龍劭華、蔡振南、康康等演員及導演瞿友寧開心合影。林尚賢說，該片全劇有80％在台中取景，希望透過電視劇行銷台中，而台中影視基金會從7月成立後，可充分協助電視、電影或學生拍片，期待台中成為移居的影視文化城。
「花甲男孩轉大人」拍片場景包括東海藝術街、大肚山、瑞井社區及靜宜大學等，瞿友寧表示，該片描述一群幼稚男人成長的過程，他自己也是台中人，覺得台中風和日麗、有鄉村及城市景觀，具有得天獨厚的拍片條件，且在拍攝過程中感受到濃厚人情味，也獲得很多幫助。
盧廣仲笑說，以前從未好好看過台中，第一次在台中待那麼長時間，體驗台中的遼闊並享受美食，印象最深刻的是在大肚山拍攝一幕場景，當地都是紅土、感覺很像非洲，是以前不知道的台中。
(中時)
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