解放軍空軍：紙老虎或者美國勁敵？
前CNN記者奧斯朋（Kris Osborn ），在1月2日投給《國家利益》的文章中指出，伴隨著包括隱型戰鬥機在內的新型武器進入解放軍空軍服役，過去美國在亞太地區掌握的空中優勢在快速流失當中。
隸屬於國會的美中經濟與安全審查委員會，在2014年出版的一份報告中對解放軍空軍近期發展有詳盡的介紹。該報告指出，目前解放軍總共有2,200架作戰飛機，其中近600架稱得上先進。自90年代開始，解放軍空軍便致力於調整原本以國土防空，強調近距離防衛作戰為主的作戰思維，提升遠程作戰與精準打擊能力。
除購買或者製造更先進的戰鬥機外，解放軍空軍還採購了空中預警機與加油機以提升遠程投射能力。中共也格外重視隱型戰鬥機的發展，殲-20未來將在亞太地區的衝突中扮演要角。至於另外一款輕型的隱型戰鬥機，也就是殲-31的用途還不太明確。到目前為止，還沒有任何專家針對殲-31在性能上是否足以與美國的F-35媲美做出結論。
不過報告指出，美國過去在太平洋地區所具有的壓倒性海空優勢正在大幅流失。一名專家將美國與中共的飛機拿出來比較，表示20年前美軍可以輕易使用F-15、F-16與F/A-18等戰機擊敗解放軍的殲-6。不過到了今天，解放軍空軍現役的殲-10以及殲-11在性能上已經完全不會輸給F-15了。而且除了自製的戰鬥機外，中共還向俄國購買了Su-27、Su-30與Su-35等先進戰鬥機。
Su-35的服役，將大幅提升中共空軍的打擊範圍。未來想要在台海、東海與南海等爭議空域掌握主導權，對解放軍空軍而言將是易如反掌之事。同時，大陸技術人員還可以從這些外購的飛機學習新技術，提升未來國產飛機的戰鬥性能。過去15年來，大陸飛機無論是在航電還是空對空飛彈的發展上，都有讓人不可忽視的進展。
報告指出，2000年以前服役的所有解放軍空軍戰鬥機都不具備視距外打擊能力。僅用了短短15年不到的時間，中共不僅取得了精緻的短程與中程空對空飛彈，而且還擁有了全天候衛星導引炸彈、雷射導引炸彈、反輻射飛彈、空射巡弋飛彈與反艦飛彈等先進武器。針對不斷增長中的共軍空軍實力，亞太周邊國家與美國均不可掉以輕心。
(中時電子報)
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