中年從農有人幫 中市推賢拜陪同計畫

農業局今天在陽明市政大樓舉辦「106年度中年加農、賢拜陪同計畫開訓典禮」。（陳世宗攝）

台中市為延續青年加農精神，今年再推出「中年加農、賢拜陪同」計畫；讓中年轉業、退休有意願從農及回鄉承繼家業者，成為農業產業生力軍！（陳世宗攝）

台中市為延續青年加農精神，讓46至65歲中年轉業、退休有意願從農及回鄉承繼家業者，獲得農業相關知能及技能、廣增農業產業生力軍；今年再推出「中年加農、賢拜陪同」計畫。市長林佳龍3日期許台中成為台灣新農業基地，並將台中經驗複製全台，讓台灣農業永續發展。

農業局長王俊雄說，本屆擇優錄取30名中年朋友加入，該局依學員學習意願與興趣，針對果樹、雜糧、溫網室蔬果栽培等產業類別，媒合適合的賢拜，進行農場訓練與見習；藉由創造學習機會與場域，提升中年農民栽培技術，讓優良農業栽培技術得以傳承。

農業局今天在陽明市政大樓舉辦「106年度中年加農、賢拜陪同計畫開訓典禮」。市長林佳龍、農業局長王俊雄及市議員謝志忠等人一同進行啟動儀式；林佳龍頒發感謝狀給農業賢拜，感謝他們不藏私、分享人脈、農業技術及產銷資訊。

林佳龍說，農業是造福人類最多的產業，市府提出「新五農政策」，結合「農民」、「農業」、「農村」、「農產品」及「農產加工品」，並成立農業發展基金，協助農民克服生產、行銷上所面臨的問題；台中擁有花果園藝農業基礎，2018舉辦世界花博非常適合。

中年加農賢拜巫建旺表示，農業是社會安定的力量，但農業易學難精，期勉學員共同努力，一同打造有感的台中。曾是醫檢師的中年加農學員洪貹發說，農業不只有生產的喜悅，還有種植過程與家人情感連繫，大家一起關心生態的平衡。

農業局指出，「中年加農、賢拜陪同」計畫，延續「青年加農、賢拜傳承」計畫精神，透過定期開設的農業相關專業課程、優質的賢拜團隊及動手做的務實農場實習，提供中年朋友未來加入農業時於土地、資金、勞力、技術等生產因素方面的策略思考與實質幫助。

(中時)