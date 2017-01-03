中年從農有人幫 中市推賢拜陪同計畫
台中市為延續青年加農精神，讓46至65歲中年轉業、退休有意願從農及回鄉承繼家業者，獲得農業相關知能及技能、廣增農業產業生力軍；今年再推出「中年加農、賢拜陪同」計畫。市長林佳龍3日期許台中成為台灣新農業基地，並將台中經驗複製全台，讓台灣農業永續發展。
農業局長王俊雄說，本屆擇優錄取30名中年朋友加入，該局依學員學習意願與興趣，針對果樹、雜糧、溫網室蔬果栽培等產業類別，媒合適合的賢拜，進行農場訓練與見習；藉由創造學習機會與場域，提升中年農民栽培技術，讓優良農業栽培技術得以傳承。
農業局今天在陽明市政大樓舉辦「106年度中年加農、賢拜陪同計畫開訓典禮」。市長林佳龍、農業局長王俊雄及市議員謝志忠等人一同進行啟動儀式；林佳龍頒發感謝狀給農業賢拜，感謝他們不藏私、分享人脈、農業技術及產銷資訊。
林佳龍說，農業是造福人類最多的產業，市府提出「新五農政策」，結合「農民」、「農業」、「農村」、「農產品」及「農產加工品」，並成立農業發展基金，協助農民克服生產、行銷上所面臨的問題；台中擁有花果園藝農業基礎，2018舉辦世界花博非常適合。
中年加農賢拜巫建旺表示，農業是社會安定的力量，但農業易學難精，期勉學員共同努力，一同打造有感的台中。曾是醫檢師的中年加農學員洪貹發說，農業不只有生產的喜悅，還有種植過程與家人情感連繫，大家一起關心生態的平衡。
農業局指出，「中年加農、賢拜陪同」計畫，延續「青年加農、賢拜傳承」計畫精神，透過定期開設的農業相關專業課程、優質的賢拜團隊及動手做的務實農場實習，提供中年朋友未來加入農業時於土地、資金、勞力、技術等生產因素方面的策略思考與實質幫助。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。