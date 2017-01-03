美女美髮師 攜逾3公斤毒咖啡遭逮

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台北市一名長相清秀的林姓美女美髮師，今天凌晨攜帶逾3公斤毒咖啡包，搭乘計程車在辛亥路與建國南路口遭警方攔檢，當場人贓俱獲被逮。

台北市警局大安分局規劃多處路口攔查勤務，警方在今天凌晨3時10分時，在辛亥路與建國南路口攔檢一台計程車時，發現後座林姓女乘客身旁有個紙箱，雖然林女神情自若，但警方仍覺得可疑，上前查看，發現箱子內竟是小惡魔圖案毒咖啡包250包，總重約3.22公斤。

林女向警方供稱，這箱東西是友人寄放，自己也不清楚裡面是什麼，但警方不信，將人依毒品等罪嫌移送法辦，並持續追查毒品流向，以及有無其他共犯。1060103

(中央社)