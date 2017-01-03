俄反潛驅逐艦訪菲 深化海軍合作
在菲律賓積極加強對俄羅斯關係之際，俄國2艘軍艦抵達馬尼拉展開6天親善訪問，包括1艘反潛驅逐艦，雙方海軍將進行海上操演，為未來深化軍事合作鋪路。
俄羅斯無畏級反潛驅逐艦「崔布茲上將號」（Admiral Tributs）與補給艦「布托瑪號」（Boris Butoma），昨晚航進馬尼拉灣，由菲律賓海軍「胡瑪朋號」（BRP Rajah Humabon）出海迎接。
菲律賓海軍於今天上午在馬尼拉灣第15碼頭歡迎來訪俄羅斯海軍官兵。
俄羅斯太平洋艦隊副司令米海洛夫（Eduard Mikhalov）表示，此次親善訪問將持續到7日，雙方軍艦最後將會進行1場海上操演。
米海洛夫說，俄羅斯與菲律賓同樣面臨恐怖主義與海盜的威脅，雙方未來如能定期舉行聯合海上軍事演習，將有助提升對抗這兩個問題的能力。
他也承諾，俄羅斯願意在菲律賓需要幫助的時候伸援，也願意出售武器給菲律賓。
這是俄羅斯軍艦第3次訪問菲律賓，杜特蒂總統上任後的第1次。
2012年1月，1艘俄羅斯反潛驅逐艦、補給艦與救援艦曾經抵訪；2016年5月，1艘俄羅斯水道測量船進馬尼拉灣補給，並無海軍交流。
米海洛夫將拜會菲國海軍高層，並參觀菲國數個歷史景點。
菲律賓海軍官員說，菲俄海軍將有一系列「信心建立」活動，「崔布茲上將號」也將於5日開放予民眾參觀。
杜特蒂上任後開始疏遠傳統盟友美國，而向中國大陸及俄羅斯靠攏。杜特蒂曾表示將向俄羅斯購買軍火。
上個月，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）訪問了莫斯科，討論加強軍事合作以及可能的軍購事宜。1060103
(中央社)
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