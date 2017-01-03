要林家出面 興航工會夜宿國產實業
復興航空企業工會今天起將夜宿國產實業，要求復興航空董事長林明昇出席6日的協商會議，且林家要出面對員工負責。
復興航空去年無預警解散並資遣旗下所有員工，引發勞資爭議。復興航空企業工會今天宣布將在復興航空母公司國產實業大樓樓下夜宿至1月6日。
復興企業工會副理事長龐閔憶說，員工都等不到林明昇、等不到公司給合理的資遣費，要求林家出面負責。
「復興惡性關廠，林家出面負責」復興企業工會顧問林佳瑋說，從復興航空的財務報表來看，截至105年9月30日為止，扣除積欠銀行團等債權人的負債後，仍有約新台幣57億元淨值。另外，依照最近一次合併綜合損益表顯示105年7月至9月，復興航空虧損9億元，在載客率沒有明顯下滑、油價沒有上漲等狀況下，預估復興航空10月、11月虧損6億元。
截至上月，復興航空應仍有約50億元淨值，跟執行長劉東明在協商會議上屢次哭窮，宣稱公司沒錢的狀況大相逕庭。
林佳瑋表示，復興航空小股東僅佔15%，而林家關係企業與林家親戚就佔至少46.79%的持股，也就是說這50億元最後有至少24億元將流回林家，她們要求林家擔起經營管理不善的責任，應該主動將這24億元拿出來照顧勞工以及小股東。
興航企業工會呼籲，如果林家其他事業還想在台灣經營，就應出面解決這次的勞資爭議。
她們要求，復興航空董事長林明昇出席1月6日第五次大解法協商會議；鑒於林家大股東讓興航惡性倒閉，勞工及小股東的權益，應優先於林家大股東，可優先分配公司現有資產。
工會會員的優惠資遣方案為平均工資超過新台幣4萬5800元者，加發2.5個月，平均工資低於4萬5800元者，加發3個月；且會員應額外給予30萬元補償。1060103
(中央社)
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