新型諾羅病毒肆虐 春節恐掀腸胃炎流行

疾管署今天表示，近期出現新型諾羅病毒，國內急性腹瀉患者上週增加4000多人，預估春節前後將掀起一波較大規模的流行，呼籲民眾加強手部、飲食衛生。

疾管署副署長羅一鈞今天在疫情週報中表示，冬季是台灣病毒性腸胃炎好發的季節，諾羅病毒流行期約自每年9月底至隔年5月間，以12月底至隔年2月為感染高峰，台灣近4週出現34起腹瀉群聚感染事件，其中97%與諾羅病毒感染相關，門、急診的急性腹瀉患者上週也增加4000多人，顯示有持續升溫的趨勢。

疾管署針對歷年腹瀉群聚疫情監測發現，往年諾羅病毒主要流行病毒株為「GII.4」，但去年9月起，出現新型諾羅病毒「GII.2」病毒株的群聚事件逐漸增加，約佔9至12月整體腹瀉群聚事件60%，目前66%發生在校園。

羅一鈞指出，諾羅病毒約2到3年就會出現新變種，這次的新型諾羅病毒名為「GII.2」，目前多數民眾都沒有免疫力，加上諾羅病毒傳染力強，可透過接觸、糞口傳染，而且只要幾十顆病毒就會有症狀，預估春節前後將掀起一波較大流行。

疾管署近年執行「整合與提升我國食媒性疾病及其病原監測防護網計畫」研究也發現，孩童如有在飯前一定洗手、主要照顧者無照顧其他小孩、最近一週有攝取母乳等，其諾羅病毒感染的風險較低；如孩童主要照顧者照料的其他小孩有腹瀉症狀，或家庭成員中有腹瀉症狀，以及最近一週有參加宴會、外食、食用蝦、蟹、牡蠣、貝類等海鮮，感染諾羅病毒的風險較高。

疾管署提醒，諾羅病毒傳染力強，目前並無特效藥可治療，呼籲如廁後、進食或準備食物前務必勤洗手、做好個人衛生防護，食物煮熟再食用，尤其是貝類水產品，千萬別生食。

疾管署呼籲，民眾如出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒、頭痛及肌肉酸痛等疑似症狀應及早就醫，並注意補充水分與營養，建議以少量多餐的方式食用清淡飲食，避免過油或高糖分的食物；待症狀解除48小時後才能調理食物，以避免病毒傳播。相關資訊可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。1060103

(中央社)