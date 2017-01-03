放麥之後 吳克群：讓音樂回歸音樂
歌手吳克群今天表示，以前是好好先生，但自放麥事件後，就不需再多說什麼冠冕堂皇的話，「音樂回歸音樂，不要再複雜了」。
吳克群日前舉行新專輯「人生超幽默」發片記者會，講完「誠實」發言後放下麥克風離去，讓眾人傻眼。
吳克群受訪表示，放麥後，每人見到他都會問「你還好嗎？」他心情沒有不好，也沒得憂鬱症，「只是想把心裡的話告訴你們」。
他說，以前是好好先生，會答應大家所有要求或給個微笑，但有時這樣反而傷了在乎的人或自己。他告訴自己要面對內心，不要回答不想回答的東西，「實話也許很無聊，但是最真實而簡單」。
吳克群表示，很多人了解他當時心境，也很多人誤解，「人生超幽默」。那天後他更能面對所有問題，「敞開了」，就不需再多說什麼冠冕堂皇的話，單純回到音樂。1060103
(中央社)
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