日警破獲電話詐欺陸人案 台灣人涉案
日本福岡縣警方上個月查獲針對中國大陸的詐欺集團活動據點，進出這據點的台灣人對日警坦承涉案。日媒指出，在日本破獲以大陸人為受害者的組織性電話詐欺案，實屬罕見。
日媒報導，福岡縣警方上個月查獲電話詐欺集團的據點，涉案人打電話到中國大陸詐財。被查獲的據點位於福岡縣的古賀市及筑紫野市。
福岡縣警方去年春天、冬天接獲線報後，到這兩個據點入內調查，兩處分別有數十名台灣人，內有幾台電腦以及疑似詐欺指南的文件。之後，有部分台灣人對日警供稱「打了詐財電話」。
因日本與中國大陸之間沒簽署引渡條約，因此難以在日本立案，福岡縣警方考慮透過國際刑警組織（ICPO）請中國大陸方面提供相關資訊。
針對中國大陸的海外電話詐欺案近年來時有所聞，2014年在非洲的肯亞，有台灣人被當地警方以涉嫌詐欺為由逮捕。1060103
(中央社)
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