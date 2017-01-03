阿里山森鐵 交長：台鐵林務局商討合作
有100多年歷史的阿里山森林鐵路，傳出有「斷炊」之虞，恐將面臨結束營運的命運，交通部長賀陳旦表示，會請台鐵和林務局商討如何合作。
交通部長賀陳旦今天出席台中國際機場揭牌典禮，針對阿里山森林鐵路恐收攤，賀陳旦表示，現階段照政府分工是台鐵在承擔，台鐵在鐵路技術上有其長處，但是阿里山鐵路具有觀光及在山區結合旅遊、行銷、管理上等其他領域的長處。
他指出，林務局有好的傳統，會請台鐵和林務局商討如何合作，大家不要刻意把工作往外推，應把工作一起攬在身上。
針對一例一休台鐵醞釀春節罷工，賀陳旦表示，台鐵人力長期不足，最近為一例一休在調度上面臨更大困難，每逢佳節台鐵總是扮演送遊子回家團圓的角色，這是優秀及重要的傳統，相信客運的精神及文化，台鐵員工會當成榮耀的一部分。
賀陳旦強調，將努力與工會溝通，人力不足部分也以專案報請行政院增加員額，希望過度時期以服務優先共體時艱。1060103
(中央社)
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