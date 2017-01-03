男看守所內窒息送醫不治 延遲3日相驗

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嘉義縣陳姓男子涉嫌持刀殺妻，被羈押在嘉義看守所，後因食物噎住窒息送醫，因器官衰竭，於去年12月30日送回家中拔管過世，家屬延遲3日報案，檢警今天相驗，無他殺嫌疑。

警方表示，嘉義縣陳姓男子疑有精神方面疾病，近來失眠，加上無按時服藥，去年12月15日因細故與妻子口角，情緒突然一時失控，涉嫌持刀殺害妻子，情緒平復後，懊悔不已。

警方指出，陳姓被告被羈押在嘉義看守所，去年12月19日在看守所內因食用家人送來的豬排、橘子等食物後，噎住喉嚨而發生窒息現象，被緊急送醫急救，到院前無生命跡象，立即氣切等治療。

不過，持續治療至去年12月30日，陳男因器官衰竭，家屬依傳統習俗，保留最後一口氣送回家中拔管過世，且家屬誤以為由當地衛生所開立死亡證明即可，當下無通報警方，一直延至昨天才報案。

檢警今天相驗，初步認定陳姓被告死因為窒息死亡，查無他殺嫌疑；不過，檢方將檢視看守所內相關監視器錄影畫面，釐清原因後，才能開立死亡證明書。1060103

(中央社)