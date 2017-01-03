張惠妹8月連唱6場 震撼高雄巨蛋
出道滿20年的歌壇天后張惠妹舉辦「烏托邦2.0慶典」世界巡迴演唱會，去年12月16日於上海揭開序幕，今天宣布將在8月12日唱回台灣，連唱3個週末共6場，震撼高雄巨蛋。
張惠妹狠砸近新台幣5000萬元加強硬體與演唱規格，為回饋歌迷，堅持不漲票價，最貴門票維持3600元，期望合理票價讓更多人親身體驗現場感動與震撼。
紀念出道20年，張惠妹特別將成名曲「姐妹」改編成「姊妹2016平行宇宙版」，MV一推出令眾多忠實粉絲哭紅眼；張惠妹以20週年為安可主題，從16張專輯各挑1首代表曲，60分鐘唱完20年音樂回憶，透過大螢幕播放當年專輯照和曲目，帶領歌迷走進回憶時空隧道。
「烏托邦2.0慶典」台灣站將於8月12日、13日、19日、20日、26日、27日在高雄巨蛋演出，15日下午1時將在拓元售票系統開賣。1060103
(中央社)
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