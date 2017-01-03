士官沈迷聲色場所 侵占國庫支票付款遭判刑
陸軍十軍團步兵302旅周姓士官，因沈迷聲色場所入不敷出，2014年底到隔年陸續侵占營部應支付給業者的款項6萬6000元，又以國庫支票支付酒錢，台中地院依侵占等罪合併判處12年徒刑、褫奪公權5年。
判決書指出，周信宏（31歲）本是成功嶺302旅步第五營預財士（已勒令退伍），但從103年間，因營長與營輔導長調職，新來主管未注意，他負責的財務收支管理、國庫支票保管等業務太過鬆散，國庫支票的印章都由他同一人保管，他為便宜行事偽開56張國庫支票，用來支付各項部隊雜支費用。
直到前年8、9月，周男竟到在「流行茶坊」、「金麗都酒店」消費時以空白國庫支票填上金額後支付業者，前一張8500元順利兌現，後一張9萬6000元因「存款不足」遭退票，讓業者懷疑是「國庫芭樂票」，全案因而曝光。
另外，周男把部隊向民間業者購買傳真機、投影機、桌子透明桌巾等採購費用，還有勞務支出等，依該付給業者的款項，從國庫領出後先侵占自己花用，事後曝光了，共侵占6萬6000元。
台中地院審理後，法官審酌周男坦承犯行，所侵占金額不高，家中有年邁老母、精神障礙弟弟，判處12年徒刑、褫奪公權5年。
(中時)
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