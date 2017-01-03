白家綺3度搭檔螢幕男友王建復談虐戀

張家瑋(左起)、樓心潼、白家綺、方馨、王瞳比美。(民視提供)

白家綺(左起)、王建復、王瞳、柯叔元、方馨。(民視提供)

李興文(左起)、馬如風、雷洪、游安順。(民視提供)

民視新八點檔《幸福來了》今開鏡，該劇是民視開台二十年大戲，主要演員包括雷洪丶馬如風、唐美雲、劉秀雯、鍾佳蓁、李興文、柯叔元、王燦、王建復、何豪傑、兵家綺、高欣欣、游安順、李珞晴、樓心潼、張家瑋等，演員群今天穿紅和金色系服裝，現場喜氣洋洋，很有年節氣氛。

白家綺丶王瞳丶德馨穿爆乳裝，白家綺和螢幕男友王建復第三次搭檔，會膩嗎？白家綺笑說，劇情不一樣，觀眾應該不會膩啦，這次是談虐戀，她先前因脊椎受傷，新長的組織壓迫神經，下半身會痠痛，正積極復建。王瞳時隔四年回八點檔，劇中將和白家綺及王建復有三角戀，感情十分糾葛。休息一年多的何豪傑，這一年都在吃老本，他很感謝老婆和家馨的體諒，老婆有時會回娘家周轉，讓他覺得很虧欠岳父。

(中時)