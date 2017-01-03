白家綺3度搭檔螢幕男友王建復談虐戀
民視新八點檔《幸福來了》今開鏡，該劇是民視開台二十年大戲，主要演員包括雷洪丶馬如風、唐美雲、劉秀雯、鍾佳蓁、李興文、柯叔元、王燦、王建復、何豪傑、兵家綺、高欣欣、游安順、李珞晴、樓心潼、張家瑋等，演員群今天穿紅和金色系服裝，現場喜氣洋洋，很有年節氣氛。
白家綺丶王瞳丶德馨穿爆乳裝，白家綺和螢幕男友王建復第三次搭檔，會膩嗎？白家綺笑說，劇情不一樣，觀眾應該不會膩啦，這次是談虐戀，她先前因脊椎受傷，新長的組織壓迫神經，下半身會痠痛，正積極復建。王瞳時隔四年回八點檔，劇中將和白家綺及王建復有三角戀，感情十分糾葛。休息一年多的何豪傑，這一年都在吃老本，他很感謝老婆和家馨的體諒，老婆有時會回娘家周轉，讓他覺得很虧欠岳父。
(中時)
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