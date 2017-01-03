搭上AV女優縱慾過度？傑尼斯26歲男星禿頭

伊野尾慧被發現禿頭問題嚴重。（圖／取自on.cc）

傑尼斯旗下的「Hey！Say！JUMP」成員伊野尾慧，去年才被拍到和人氣AV女優明日花綺羅到新加坡度假，讓不少女粉絲心碎。怎知緋聞不僅一樁，他還被爆搭上2個主播，堪稱一腳踏三船，而沒想到這讓他近來公開亮相時，也被發現禿頭問題嚴重。

伊野尾慧年僅26歲，原先鄰家男孩的形象，卻隨著他與明日花綺羅、主播宇垣美里與三上真奈等人傳出緋聞後幻滅。尤其他還被拍到和宇垣美里展開半同居生活，和明日花綺羅去新加坡度假時，也是「有圖有真相」。

未知是否生活太過充實，伊野尾慧最近的香菇頭造型，就被揶揄是為了要遮前額禿頭，近日他亮相新年節目時，也不時被看到髮線後移嚴重，就被網友嘲笑「是不是縱慾過度導致的？」

(中時電子報)