中國網軍散佈假新聞 民進黨：製造恐慌

民進黨發言人張志豪指出，去年520至今，不管是中國、在野黨網軍等有很多假新聞，因為這方面很多，已經影響政府施政，我是持續搜集，每天都有，且都要跟相關單位求證，很多都是政策扭曲，因為現在已經太多。

張志豪指出，不管是否網路報導，民進黨都在搜集，然後向陸委會、國安等相關單位查證，至於政策，就是跟行政院查證。在中國網軍散步的假新聞，例如:去年12月18日共軍轟炸機飛臨蘭嶼、12月17日中共環台機隊攝下玉山等。

例如共軍轟炸機詐騙，結果很清楚看到，這就是假新聞，其實可以看到輿情從520至今，來自各式各樣的管道，從人身攻擊、政策抹黑及攻擊地方縣市首長都有，造謠抹黑非常快速，防不慎防，從520之後，新聞輿情部的工作量超大。

張志豪表示，中國網軍不外乎國防安全，製造國人恐懼及不安，透過這樣是為了打擊人民對政府信心，政府施政上也會略嫌顛頗。

(中時)