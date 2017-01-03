MLB》不放棄逐夢 川崎宗則續留小熊

川崎宗則以小聯盟約回歸小熊。(美聯社資料照)

儘管游走在大小聯盟間，年逾35歲，不過日籍好手川崎宗則不喊苦、也不在乎拿低薪，鐵了心就是要留美續追「美夢」，據日媒報導，他已婉拒老東家軟銀奉上12億日圓(約3.3億台幣)的邀約，轉與小熊簽下一紙小聯盟合約，繼續為站穩大聯盟奮鬥。

川崎自在藍鳥、水手時期，就因獨特的個人風格，深受球迷跟隊友們喜愛，不過由於打擊不佳，征戰五年大聯盟，一直無法在大聯盟穩定出賽，上賽季一整年僅在大聯盟出賽14場，不過打擊率3成33、上壘率4成62、整體攻擊指數8成90，表現並不差。

川崎季後動向未明時，據傳軟銀曾提出三年約，外加奉上他過去穿著的「52號」球衣，想爭取他重返日職，但明年將滿36歲的他，仍決定續戰大聯盟，《報知體育》報導，小熊給他一紙小聯盟約，並附加大聯盟的春訓邀請，以簽回這名老將。

(中時電子報)